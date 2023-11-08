Капор, косынка или ушанка: модные головные уборы зимы 2023 Алёна ЮрьеваС приходом холодных месяцев каждая модница задается вопросом, какой головной убор выбрать, чтобы было не только тепло, но и выглядеть стильно.
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