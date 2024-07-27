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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тобол» хочет вернуть Тошича. 37-летнего вингера не устраивает предложение клуба (Metaratings)

«Тобол» хочет вернуть Тошича. 37-летнего вингера не устраивает предложение клуба (Metaratings)

Сам 37-летний вингер не спешит подписывать контракт с костанайцами, поскольку его не устраивает предложение казахстанского клуба, сообщает Metaratings.

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