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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андриевский о том, что новичок Войнов стал капитаном «Амура»: «Это был мой выбор. Не думаю, что здесь есть какой-то риск»

Главный тренер « Амура »  Александр Андриевский высказался после матча с « Металлургом » (2:4). – Как оцените первый матч сезона? – Наконец-то дождались, начали играть.

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