Осужденного за призывы к терроризму журналиста проверят на фейки об армии

РИА Новости: осужденного журналиста Стомахина проверят на фейки о ВС РФ Осужденного ранее за призывы к терроризму российского журналиста Бориса Стомахина проверят на предмет распространения фейков об армии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.