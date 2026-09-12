Сказка Колобок в стране сладкого Слайма

Колобок, сбежавший от бабушки и дедушки, попадает в воронку волшебного портала и оказывается в стране Слаймляндии, где всё сделано из сладкого желе: реки из киселя, горы из зефира, деревья из мармелада.
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