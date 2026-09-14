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Косметолога в Москве отправили в колонию за смерть блогера Юлии Бурцевой из Италии

Косметолога в Москве отправили в колонию за смерть блогера Юлии Бурцевой из Италии

Московский суд приговорил косметолога Шоиру Назуллоеву к трем годам колонии-поселения по делу о смерти 38-летней блогерши Юлии Бурцевой, прилетевшей на процедуру из Италии, сообщает столичная прокуратура.

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