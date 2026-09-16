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Аргументы и Факты

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Агроном Лагута посоветовал, как уберечь сентябрьские корнеплоды от гнили

Агроном Лагута посоветовал, как уберечь сентябрьские корнеплоды от гнили

Сентябрь - финишная прямая для дачников. В это время на грядках завершается формирование подземного урожая, однако именно перед уборкой огородники часто сталкиваются с неприятным сюрпризом: ботва корнеплодов начинает стремительно увядать, портиться и чернеть.

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