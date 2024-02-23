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Закон, порядок, государство

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Заместитель Министра обороны РФ Николай Панков поздравил коллектив Военного университета имени князя Александра Невского с Днем защитника Отечества

Заместитель Министра обороны РФ Николай Панков поздравил коллектив Военного университета имени князя Александра Невского с Днем защитника Отечества

Замминистра обороны РФ поблагодарил личный состав Военного университета за отличную службу и вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу университета.

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