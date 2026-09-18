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Талалаев перед матчем с «Зенитом» сказал агенту Соболева, что «Балтика» его не боится. Форвард забил и отдал ассист

Талалаев перед матчем с «Зенитом» сказал агенту Соболева, что «Балтика» его не боится. Форвард забил и отдал ассист

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что перед матчем 9-го тура РПЛ с «Зенитом» у него состоялся разговор с агентом нападающего петербургской команды Александра Соболева.

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