Талалаев перед матчем с «Зенитом» сказал агенту Соболева, что «Балтика» его не боится. Форвард забил и отдал ассист

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что перед матчем 9-го тура РПЛ с «Зенитом» у него состоялся разговор с агентом нападающего петербургской команды Александра Соболева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Зачем в СССР бата...
- Тест: угадайте фи...
- Аршавин поддержал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым