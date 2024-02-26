Капсула с выращенными в космосе противовирусными препаратами вернулась на Землю

Интересный пакет вернулся на Землю из космоса. Это была капсула миссии W-1, орбитальной платформы, произведенной калифорнийской компанией Varda Space Industries, которая приземлилась на испытательном и тренировочном полигоне штата Юта (UTTR).
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