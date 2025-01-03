В Дзержинске скончалась финалистка конкурсов красоты Мария Орлова

Женщина боролась с онкологическим заболеванием.В первый день нового года в Дзержинске ушла из жизни Мария Орлова, известная своим участием в конкурсах красоты "Королева Благотворительности-2021" и "Ты уникальная".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии