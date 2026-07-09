РЖД создаёт полигон для комплексных испытаний инфраструктуры высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург

В Ленинградской области на перегоне Саблино – Тосно строится полигон длиной около 1200 метров, предназначенный для проверки технологических решений верхнего строения пути будущей высокоскоростной железнодорожной линии между Москвой и Санкт-Петербургом.
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