Калининградские школьники получили угрозы через сервис «Электронный журнал»

Рассылка сообщений угрожающего характера через сервис «Электронный журнал для школы» прошла по всей параллели старшеклассников лицея № 18 Калининграда, сообщили родители школьников 24 октября сетевому изданию «Новый Калининград».
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