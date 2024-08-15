Переговоры – всё! Эксперт оценил позицию Москвы по урегулированию в связи с атакой на Курщину

© CC0, FreepikВчера 1,1K прочитали Массированная атака украинской армии на Курскую область поставила Киев в куда более худшее положение, а делая ставку на эскалацию конфликта Владимир Зеленский упустил возможность возобновить диалог с Москвой на летних условиях, озвученных президентом Владимиром Путиным Такое мнение в интервью изданию Украина.