© CC0, FreepikВчера 1,1K прочитали Массированная атака украинской армии на Курскую область поставила Киев в куда более худшее положение, а делая ставку на эскалацию конфликта Владимир Зеленский упустил возможность возобновить диалог с Москвой на летних условиях, озвученных президентом Владимиром Путиным Такое мнение в интервью изданию Украина.
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