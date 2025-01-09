Татарстан попал в топ-10 регионов для санаторного отдыха

Татарстан занял 5 место в рейтинге регионов для санаторного отдыха. По словам аналитиков, в республике особенно отметили развитую культуру и историю, а также наличие большого выборы профильных санаториев, что позволяет рассматривать регион, как место отдыха различных групп населения.