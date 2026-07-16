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Когда санкции сделали компанию только сильнее. Триумфальное возвращение Huawei продолжается, поставки смартфонов в 2026 должны резко вырасти

Когда санкции сделали компанию только сильнее. Триумфальное возвращение Huawei продолжается, поставки смартфонов в 2026 должны резко вырасти

С 50 млн до 60 млн смартфоновHuawei планирует увеличить поставки смартфонов на 20% в этом году. В то время как многие другие бренды сокращают производство устройств из-за серьезных проблем с памятью, китайский технологический гигант рассчитывает на более высокие результаты.

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