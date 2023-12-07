Врач Мещерякова: совмещение мяса и мандаринов может навредить кишечнику

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова поделилась советами о том, с какими продуктами сочетаются мандарины, а с какими лучше их не есть, пишет портал «Известия».
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