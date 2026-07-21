Лукашенко приказал отправлять на границу с Украиной тех, кто плохо работает

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновников и работников, не справляющихся со своими обязанностями или нарушающих трудовую дисциплину во время уборочной кампании, могут направлять для службы в районы, расположенные у границы с Украиной.
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