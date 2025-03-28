Sky: использование Россией и США Арктики может стать новым вызовом для Европы

Совместное использование Арктики Россией и США может стать новым вызовом для стран Европы. «Угроза того, что Россия и Америка совместно будут использовать Арктику при большом разделе сил, является новым вызовом для стран Европы при администрации Трампа», — передаёт телеканал Sky.