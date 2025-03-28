Политика как он...
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Политика как она есть

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Sky: использование Россией и США Арктики может стать новым вызовом для Европы

Sky: использование Россией и США Арктики может стать новым вызовом для Европы

Совместное использование Арктики Россией и США может стать новым вызовом для стран Европы. «Угроза того, что Россия и Америка совместно будут использовать Арктику при большом разделе сил, является новым вызовом для стран Европы при администрации Трампа», — передаёт телеканал Sky.

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