Военное обозрение

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Во Франции семье застрелившего мигранта полицейского собрали в 5 раз больше пожертвований, чем родным жертвы

Во Франции семье застрелившего мигранта полицейского собрали в 5 раз больше пожертвований, чем родным жертвы

На фоне продолжающихся во Франции массовых беспорядков, устроенных мигрантами, выяснилась одна очень интересная деталь - семье застрелившего мигранта полицейского собрали в 5 раз больше пожертвований, чем родным жертвы.

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