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Орловские новости

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В Мценске тройное ДТП у заправки, есть пострадавшие

В Мценске тройное ДТП у заправки, есть пострадавшие

39-летняя женщина за рулем ВАЗ 21121 не уступила дорогу Ладе Гранта на нерегулируемом перекрестке, что привело к тройному столкновению и травмам двух водителей.

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