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Регион 29

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В следующие выходные в Шенкурске пройдёт фестиваль «Евдокиевские дни»

Фестиваль ткачества и традиционных ремесел соберет участников из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Москвы и Череповца, а также Вельского района, Устьянского и Плесецкого округовФестиваль ткачества и традиционных ремесел соберет участников из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Москвы и Череповца, а также Вельского района, Устьянского и Плесецкого округовВ Шенкурском краеведческом музее напомнили, что фестиваль проводится раз в два года для тех, кто интересуется ….

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