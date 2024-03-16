В следующие выходные в Шенкурске пройдёт фестиваль «Евдокиевские дни»

Фестиваль ткачества и традиционных ремесел соберет участников из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Москвы и Череповца, а также Вельского района, Устьянского и Плесецкого округовФестиваль ткачества и традиционных ремесел соберет участников из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Москвы и Череповца, а также Вельского района, Устьянского и Плесецкого округовВ Шенкурском краеведческом музее напомнили, что фестиваль проводится раз в два года для тех, кто интересуется ….
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