Совместными мероприятиями сотрудников ГУНК МВД России и УКОН ГУ МВД России по Челябинской области при содействии оперативников из Пермского края перекрыт межрегиональный канал поставок наркотиков

Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области в ходе проведенных мероприятий установлен маршрут передвижения межрегиональных наркокурьеров.
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