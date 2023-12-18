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Мировое обозрение

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Турция объединяется с Румынией и Болгарией для контроля перевозок в Чёрном море

Турция объединяется с Румынией и Болгарией для контроля перевозок в Чёрном море

Турция любой ценой стремится к контролю над черноморским регионом. Совместно с Румынией и Болгарией она планирует создать силы для обезвреживания мин, попадающих в их районы Чёрного моря в результате боевых действий на Украине.

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