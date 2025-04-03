Полиция Иркутска ищет подростков, которые могут быть причастны к пропаже велосипедов

Правоохранители Иркутска ведут розыск подростков, возможно причастных к пропаже велосипедов. Поиски ведут после заявления от местных жителей, которые рассказали, что 26 марта неизвестные похитили два велосипеда у их детей возле торгового центра.
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