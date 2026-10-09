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Chevrolet обновил кроссоверы Trax и Trailblazer: версия для бездорожья и искусственный интеллект

Если в отношении Equinox компания Chevrolet ограничилась точечными изменениями, то при подготовке Trax и Trailblazer к 2027 модельному году производитель провел большую работу.

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