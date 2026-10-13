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ОРВИ болеют 665 тысяч россиян

ОРВИ болеют 665 тысяч россиян

В России зарегистрировано свыше 665 тысяч заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусом – по сравнению с прошлой неделей показатель немного снизился.

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