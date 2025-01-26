Используйте эти кулинарные хитрости, чтобы добиться неповторимого вкуса и нежной консистенции котлет, которые обязательно понравятся вашим близким.

﻿﻿Шницель может показаться простым, почти базовым блюдом, но приготовить его не так уж и просто. Они могут развалиться или стать слишком плотными, а хозяйки не всегда могут угадать правильные пропорции продуктов в шницеле, которые позволят добиться желаемого результата.