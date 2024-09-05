Жюри кинофестиваля «Алтын минбар» в Казани возглавит режиссер известных турецких сериалов Метин Гюнай

На фестиваль также приедут актеры популярных во всем мире турецких сериалов.фото: пресс-служба фестиваля «Алтын минбар»--> Жюри юбилейного, XX казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар», который пройдет с 6 по 11 сентября, возглавит режиссер известных турецких сериалов Метин Гюнай.
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