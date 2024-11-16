Россияне устали от безобразного поведения мигрантов

Все происходящее четко спланированная операция англосаксонской банды! Они намеренно стравили славян, чтобы мы уничтожали друг друга собственными руками. Хотели истребить всех славян! А потом эти мрази завладеют всеми природными ресурсами России и Украины! На черноземах Украины Зеленский вообще планировал новый Израиль создать, переселить своих соплеменников подальше от палестинцев и др., которые никогда не прекратят кровавые конфликты с евреями! А все завезенные в Россию толпы ослоебов - "нож" в спину нам, в дополнение к этой вселенской подлости! Эти мигранты уже скупают оружие, у всех ножи и биты!

РР

Русский Россиянин

Сколько можно говорить, надо закрыть границы, какие рабочие, какие инородцы нам нужны, это воины, и халявщики, которые выгоняли и резали русских людей в своих республиках, которые им все создали, а теперь оставшись без них, снова едут к нам и готовы нас убивать, и жить за наш счёт. И пока депутаты, правительство и Путин не запретит въезд этого зверья, то история 90х повторится. И все эти перечисленные вместе с Медведевым руками инородцев, будут с таким подходом, висеть на столбах, они обсуждать и разговаривать не будут. Хватит уже разговоров ни о чем, нужен запрет на въезд, либо страна погрузится в кровь и резню 90х, ну когда же уже дойдет ?! После Крокуса в Турции ввели на третий день визовый режим для инородцев, вот какие меры надо принимать, а не мять Фаберже и пока этого сделано не будет, обстановка будет только усугубляться. Ну коль не понимают,значит скоро потеряют власть, ну раз на столько глупы, понесут такое наказание, дело лишь времени. Животное не понимает слов, оно готово взять то что хочет, если ему нет противодействия, оно живёт инстиктом, хватит уже летать в облаках