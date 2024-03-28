Коротко о важном

На оперативном заседании комиссии по противодействию терроризму, которое 23 марта провёл губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, принято решение усилить контроль за безопасностью мест с массовым пребыванием людей, включая торговые центры, школы и колледжи.
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