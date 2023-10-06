Кубики ветчины и сыра для перекуса

Наверное многие задаются вопросом: "Что взять с собой на работу или в дорогу для легкого перекуса?", я готовлю оригинальные - аппетитные кубики из картофельного пюре с начинкой ветчины индейки и плавленого сыра, очень сытное и вкусное блюдо для перекуса.
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