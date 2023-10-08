The Independent: внутри УЕФА возник раскол из-за решения допустить Россию U17

Внутри Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возникли разногласия и раскол из-за решения исполкома организации о восстановлении российских юношеских сборных, в которых играют футболисты не старше 17 лет.
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