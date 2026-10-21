Имущественный комплекс бывшего владельца «Ростовводоканала» Сергея Светлицкого в подмосковном коттеджном посёлке «Шервуд» по итогам аукциона достался столичному бизнесмену Сергею Ординарцеву, предложившему 441,5 млн рублей.
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