Синютин: «Россети. Московский регион» построят три питающих центра в Подмосковье

РИАМО - 9 янв. «Россети. Московский регион» планируют построить питающие центры в Раменском, Чеховском и Солнечногорском районах, сказал генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин на совещании у губернатора региона.
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