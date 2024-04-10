Baza: возможный пособник террористов с «Крокуса» скрывается в лесу в Подмосковье

В подмосковном Чехове введен план «Сирена», сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД. Telegram-каналы Shot и Baza уточняют, что силовики разыскивают в лесу возможного пособника террористов, напавших на «Крокус сити холл».
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