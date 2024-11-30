Курская область на 30 ноября: потери ВСУ, контратаки и поддержка для эвакуированных

На 115-й день вторжения в Курской области продолжаются ожесточенные бои, особенно в районах Николаево-Дарьино, Новоивановки и Мартыновки, где российские войска ведут активные наступательные действия, несмотря на контратаки ВСУ.
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