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Тульские новости

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Тулякам рассказали, чем полезно рафинированное и нерафинированное масло

Тулякам рассказали, чем полезно рафинированное и нерафинированное масло

Главное и основное отличие рафинированного масла от нерафинированного в том, что первый продукт подвергался специальной очистке, а второй сохранил не только полезные вещества, но и особый вкус и аромат, присущий масличным культурам.

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