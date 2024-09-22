Тулякам рассказали, чем полезно рафинированное и нерафинированное масло

Главное и основное отличие рафинированного масла от нерафинированного в том, что первый продукт подвергался специальной очистке, а второй сохранил не только полезные вещества, но и особый вкус и аромат, присущий масличным культурам.
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