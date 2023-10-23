"Есть проблема": Байден прервал выступление из-за ударов по базам США в Сирии и Ираке

На фоне массированной атаки на базы США в Ираке и Сирии Байден прервал пресс-конференцию.Президент США Джо Байден на фоне массированного удара по военным базам США на Ближнем Востоке - в Ираке и Сирии, прервал пресс-конференцию и отправился в ситуационную комнату Белого дома.