Снести нельзя спрятать: под Краснодаром незаконно построили дома на землях муниципалитета

КРАСНОДАР, 24 января, ФедералПресс. В поселке Ильском Северского района Кубани губернатор Вениамин Кондратьев лично убедился, как работает схема со строительством частных домов на землях муниципалитета: он обещал пожаловаться в прокуратуру.
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