Тарасенко о «Флориде»: «Очень много техничных игроков, которые выигрывают за счет командной игры» 

— Вас сразу же поставили в первое звено с Барковым и Райнхартом. Все поражаются результативности последнего, а капитан занял второе место после Кросби по анонимному опросу среди игроков НХЛ в списке универсалов, умеющих на льду все.
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