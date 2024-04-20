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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко о «Флориде»: «Очень много техничных игроков, которые выигрывают за счет командной игры» 

— Вас сразу же поставили в первое звено с Барковым и Райнхартом. Все поражаются результативности последнего, а капитан занял второе место после Кросби по анонимному опросу среди игроков НХЛ в списке универсалов, умеющих на льду все.

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