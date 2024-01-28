Кому полагается социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера

В Социальном фонде России напомнили, что социальная доплата к пенсии положена всем неработающим пенсионерам, чья общая сумма доходов от пенсии и социальных выплат ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, пишет Pensnews.
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