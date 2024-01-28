FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 740 подписчиков

Кому полагается социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера

Кому полагается социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера

В Социальном фонде России напомнили, что социальная доплата к пенсии положена всем неработающим пенсионерам, чья общая сумма доходов от пенсии и социальных выплат ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, пишет Pensnews.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх