«Преклоняюсь перед королевой»: Смехов поздравил Алису Фрейндлих с 90-летием

Актер Смехов назвал Фрейндлих королевой отечественной сцены Актриса Алиса Фрейндлих, которой исполнилось 90 лет, является королевой отечественной сцены, заявил актер театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссер телеспектаклей Вениамин Смехов.
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