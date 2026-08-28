Третий всадник Апокалипсиса, как и обещали, пришел

Современный информационный поток больше похож на ревущий водопад, смывающий из памяти события буквально недельной давности Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Тем более ценны события, однажды ставшие прогнозами, а затем воплотившиеся в новую реальность.