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Третий всадник Апокалипсиса, как и обещали, пришел

Третий всадник Апокалипсиса, как и обещали, пришел

Современный информационный поток больше похож на ревущий водопад, смывающий из памяти события буквально недельной давности Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Тем более ценны события, однажды ставшие прогнозами, а затем воплотившиеся в новую реальность.

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