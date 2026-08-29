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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жубал: «Говорят, что «Краснодару» везет, но нет. Мы идем по чемпионскому графику благодаря тому, что тяжело работаем каждый день»

Защитник « Краснодара » Жубал , забивший « Ростову » (1:0) победный гол, оценил форму своей команды.

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