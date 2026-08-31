В Брянской области за неделю мошенники выманили 5,5 млн рублей

В Суражском районе 43-летняя горожанка попалась на уловку с «пробным бесплатным занятием». После нескольких звонков с разных номеров и манипуляций в телефоне с ее счета было списано 193 000 рублей.
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