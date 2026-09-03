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Газета.ру

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Синоптик Шувалов: на выходных погода в Москве и области резко изменится

Синоптик Шувалов: на выходных погода в Москве и области резко изменится

Эта неделя в столичном регионе началась с достаточно хорошей и теплой погоды, однако в предстоящие выходные жителей ожидает резкая смена картины.

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