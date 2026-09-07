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Президент ФИА о гонках в Катаре и Абу-Даби: «Не будем торопиться с решением, но не собираемся подвергать риску людей»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем рассказал о том, что Федерация и «Ф-1» не будут спешить с принятием решения об отмене или проведении Гран-при Катара и Гран-при Абу -Даби на финише сезона.

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