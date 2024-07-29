Алиханов и губернатор Голубев обсудили субсидии производителям сельхозмашин

Субсидирование отечественных производителей сельскохозяйственной техники обсудили глава Минпрома РФ Антон Алиханов и губернатор Ростовской области Василий Голубев 29 июля в ходе двусторонней встречи, сообщает пресс-служба обладминистрации.
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