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62ИНФО | Новости Рязани

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В недавно переехавшей в Рязань семье родился 11-й ребенок

В недавно переехавшей в Рязань семье родился 11-й ребенок

Дочка Арина стала одиннадцатым ребенком у своих родителей. Как рассказала пресс-служба областного перинатального центра, теперь в этой многодетной семье семь девочек и четверо мальчиков.

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